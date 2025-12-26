Томашек покинет «Эдмонтон». Клуб выставит форварда на драфт отказов для расторжения контракта, он намерен вернуться в Швецию

Форвард Давид Томашек покинет «Эдмонтон».

«Ойлерс» объявили, что выставят игрока на безусловный драфт отказов для расторжения контракта.

Отмечается, что 29-летний чех будет выставлен на драфт отказов после отмены праздничного моратория на изменение состава команд в воскресенье.

Томашек провел в этом сезоне 22 игры за «Эдмонтон» и набрал 5 (3+2) очков.

Как сообщает шведское издание Värmlands Folkblad, Томашек собирается вернуться в Швецию и играть за «Фэрьестад».