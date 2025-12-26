Джефф Монсон: «Считаю Овечкина спортсменом года. Он установил рекорд по голам за всю историю НХЛ, обойдя Гретцки. Забил уже более 900 шайб»

Джефф Монсон считает Александра Овечкина спортсменом года.

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон считает нападающего «Вашингтона » Александра Овечкина спортсменом года.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ . На данный момент в активе россиянина 911 шайб.

«Спортсменом года, на мой взгляд, должен быть Александр Овечкин, который установил рекорд по количеству голов за всю историю НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки .

А теперь он забил уже 900 голов – более 900 шайб. Он единственный игрок в истории НХЛ, которому удалось забросить столько шайб.

Поэтому я считаю его спортсменом года», – сказал Монсон.