Игорь Гришин подвел итоги матча «Нефтехимика» с «Шанхаем».

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин высказался после матча с «Шанхаем » (4:3 ОТ).

По ходу матча «Дрэгонс» отыгрались с 1:3.

– Игра получилась достаточно открытой – как мы и ждали. Обе команды и сами стараются играть в хоккей, и дают возможность противнику. Моментов достаточно много, где-то и ошибки есть.

Хоккей зрелищный – главное, чтобы зрителям понравилось. Слава богу, нам удалось победить. Одинаковый счет в трех матчах поездки, когда мы доходили до овертайма.

– Чем вы объясните вашу серию из пяти поражений?

– Мы не выигрывали, но очки все равно набирали. И команда играла неплохо. Где-то немного не хватало в завершении, и противники у нас были очень серьезные. Играем в свой хоккей, где-то получается лучше, где-то хуже. Когда удается забить, то побеждаем. Нет – проигрываем. Чаще второе, но хотелось бы наоборот.

– Когда вы вели 3:1 в третьем периоде, то умышленно ушли на удержание счета?

– Конечно, нас противник поджал. И во втором перерыве было сказано: у них там североамериканцы, и они не будут просто так опускать руки. Ну и физические кондиции – морфологическая сторона – сыграли свою роль. Они нас задавили и забили два гола. Хорошо, что в овертайме нам удалось победить на контратаке, – сказал Гришин.

«Нефтехимик» прервал серию из 5 поражений, обыграв «Шанхай». Команда Галлана проиграла 5 из 6 последних матчей