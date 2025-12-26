Одетт может вернуться в КХЛ. Нападающий набрал 9+11 в 34 играх за «Кладно» в этом сезоне («СЭ»)

Дэниэль Одетт может вернуться в КХЛ.

Канадский нападающий Дэниэль Одетт может вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Одетт играл в КХЛ в сезоне-2021/22 за «Витязь » и набрал 39 (17+22) очков в 45 матчах.

Нынешний сезон нападающий проводит в чешском «Кладно ». Он набрал 20 (9+11) баллов в 34 играх.