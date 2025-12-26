  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Игорь Ларионов: «ДНК СКА – это хоккей, который не оставляет фанатов равнодушными. Стабильный, правильный, эмоциональный. Именно это мы хотим видеть в каждом матче»
11

Игорь Ларионов: «ДНК СКА – это хоккей, который не оставляет фанатов равнодушными. Стабильный, правильный, эмоциональный. Именно это мы хотим видеть в каждом матче»

Игорь Ларионов оценил игру СКА в матче с минским «Динамо».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался высказался о победе в матче с минским «Динамо» (4:1).

– Сегодняшняя игра – это близко к тому стандарту, который вы хотите видеть? Это идеал?

– Идеал – это очень сильное слово. Это то, к чему ты всегда стремишься, но редко достигаешь полностью. Бывают не целые матчи, а отдельные отрезки, когда ты видишь, что игра близка к тем рисунку и эстетике, которые ты хочешь видеть как тренер и как бывший спортсмен. И при этом понимаешь, что это хоккей, который нравится зрителям.

Для нашей команды это важно, когда ты приезжаешь играть против лидера – давайте будем откровенны, минское «Динамо» сейчас на ходу, играет здорово, находится вверху турнирной таблицы и опережает нас по очкам.

Перед матчем мы задали команде простой вопрос: «Находимся ли мы там, где хотим?» Потому что ДНК СКА – это хоккей, который не оставляет болельщиков равнодушными. Это хоккей стабильный, правильный, эмоциональный. Именно это мы хотим видеть в каждом матче. И в таких играх против сильного соперника всегда проявляются либо слабые, либо сильные стороны команды и каждого игрока.

Нам удалось настроить ребят. Это был настоящий праздник хоккея в Минске: потрясающий дворец, великолепная поддержка болельщиков. И даже в конце матча они скандировали в поддержку своей команды – это было очень приятно. Это напомнило мне годы в «Детройте»: ты иногда выигрываешь, иногда проигрываешь, даже когда команда суперзвездная.

Болельщики понимают, что невозможно выиграть все. То, как они провожали команду за 30 секунд до конца, аплодируя, – это было фантастически. Для нас это хороший шаг вперед, потому что мы начинаем выездную серию с победы и готовимся завершить год. Несмотря на трудности с составом, травмы, болезни, было очень приятно выиграть в таком матче, – сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
logoСКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoДинамо Минск
болельщики
logoНХЛ
logoДетройт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Игорь Ларионов: «Говорю Заврагину на лавке: «Сними маску, чтобы видели твое лицо». И тут же в него сначала прилетела шайба, а потом – человек! Зава сказал, что больше снимать не будет»
вчера, 17:58
Квартальнов об 1:4 от СКА: «Скептически отношусь к статистике, но она показала, что по движению у нас была самая-самая худшая игра. Бегать надо, бегать!»
вчера, 17:49
Ларионов о 4:1 с «Динамо» Минск: «Игра СКА была солидной, близка к нашему лучшему стандарту. Наш вратарь сыграл блестяще»
вчера, 17:26
Главные новости
Кубок Шпенглера. ХИФК играет со «Спартой», «Давос» против сборной NCAA
сегодня, 14:12Live
МЧМ-2026. Канада сыграет с Латвией, США против Швейцарии, Чехия встретится с Данией
46 минут назад
Агент Овечкина о том, что Федоров пригласил игрока на церемонию выведения номера в «Детройте»: «Почетная история. Они дружат, вместе играли в «Вашингтоне». Ситуация понятна»
47 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Тампа» – с «Флоридой», «Рейнджерс» встретятся с «Айлендерс», «Вегас» примет «Колорадо»
сегодня, 11:01
КХЛ. «Ак Барс» играет с «Трактором», «Амур» победил «Барыс»
51 минуту назадLive
Фетисов о бане России U20: «Только демоны могут исключать детей из международных соревнований. Хочется верить, что справедливость будет восстановлена и пацанам разрешат играть»
сегодня, 14:29
Мэттью Ткачак: «Кросби – в топ-3 игроков всех времен, он легко наберет 2000 очков в НХЛ. Макдэвид? Не думаю, что он доберется до 2000»
сегодня, 14:10
«Амур» победил «Барыс» в гостях – 4:1. Дорожко сделал 40 сэйвов
сегодня, 13:51
Бережной об АХЛ: «Игроки буквально убивают друг друга, драк очень много. Удивило, насколько здесь жесткий хоккей»
сегодня, 13:37
«Воздушных поцелуев он мне не шлет – это уже после игры». Как проживают дни матчей семьи игроков КХЛ?
сегодня, 13:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Андриевский о 4:1 с «Барысом»: «Амур» проявил мужской характер, молодцы. Все понимали важность игры, соперники находятся рядом в таблице»
сегодня, 14:42
Форвард «Шанхая» Меркли об игре со СКА: «Битва за Санкт-Петербург. Мы полны энтузиазма при подготовке»
сегодня, 12:51
Косолапов о 7+6 за 9 игр в «Сибири»: «Со мной это впервые, такое даже не снилось. Стараюсь не зазнаваться – я провел только первые матчи в КХЛ»
сегодня, 11:30
Тингли о «Торонто»: «Нужно обменять Райлли, команде необходимы серьезные перемены. Треливинг должен понимать, что настало время для неприятного разговора»
сегодня, 10:11
Защитник Канады Парех о 7:5 с Чехией: «Мы были не на том уровне, на котором хотели. Нужно становиться лучше с каждой игрой»
сегодня, 09:11
Защитник «Шанхая» Сомерби о матче против СКА: «Они сейчас находятся ниже, чем обычно, но это будет дерби. Нам нужно быть готовыми»
сегодня, 07:57
Сушинский о новом контракте Разина: «Руководство «Металлурга» себя обезопасило, добра от добра не ищут. Команда на первом месте, хоккей качественный»
сегодня, 07:48
Мартон похлопал крагой по ягодицам форварда Чехии Новотны после своего гола в пустые ворота в матче МЧМ. Капитану Канады дали 2 минуты штрафа за неспортивное поведение
сегодня, 07:25Видео
Мышкин о прогрессе Моторыгина: «Вызов в сборную для вратаря крайне полезен. Он отлично сыграл на КПК, это отразилось и на его выступлениях в «Динамо»
сегодня, 06:58
Сериков о 4:3 с «Шанхаем»: «Ребята в «Дрэгонс» молодцы – борются. И у «Нефтехимика» похожий стиль, как мне кажется. Нахожусь в своей тарелке»
сегодня, 06:45