«Нефтехимик» прервал серию из 5 поражений, обыграв «Шанхай». Команда Галлана проиграла 5 из 6 последних матчей
«Нефтехимик» прервал серию из 5 поражений в КХЛ.
«Нефтехимик» обыграл «Шанхай» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Решающий гол забил Никита Хоружев.
Команда тренера Игоря Гришина прервала серию из 5 поражений подряд.
На данный момент «Нефтехимик» идет 5-м на Востоке с 41 баллом в 40 играх.
По ходу матча «Шанхай» отыгрался с 1:3, но в итоге потерпел 5-е поражение в 6 последних матчах. Команда тренера Жерара Галлана занимает 9-е место в таблице Запада с 39 очками в 38 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
