«Нефтехимик» прервал серию из 5 поражений, обыграв «Шанхай». Команда Галлана проиграла 5 из 6 последних матчей

«Нефтехимик» прервал серию из 5 поражений в КХЛ.

«Нефтехимик» обыграл «Шанхай» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий гол забил Никита Хоружев .

Команда тренера Игоря Гришина прервала серию из 5 поражений подряд.

На данный момент «Нефтехимик » идет 5-м на Востоке с 41 баллом в 40 играх.

По ходу матча «Шанхай » отыгрался с 1:3, но в итоге потерпел 5-е поражение в 6 последних матчах. Команда тренера Жерара Галлана занимает 9-е место в таблице Запада с 39 очками в 38 играх.