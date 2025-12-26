Прохоркин после 2:1 с «Металлургом»: «Если хочешь выиграть Кубок Гагарина – нужно обыгрывать лучших, а они сейчас лучшие в КХЛ»
Николай Прохоркин подвел итоги матча «Авангарда» с «Металлургом».
Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин высказался после победы над «Металлургом» (2:1 Б).
Прохоркин стал автором шайбы омского клуба, он также забросил решающий буллит.
«Мы ничего особо не меняли перед очередным матчем с «Металлургом». Мы готовимся к ним, как в плей-офф, потому что, если хочешь выиграть Кубок Гагарина – нужно обыгрывать лучших, а они сейчас лучшие в нашей лиге.
Активная игра «Металлурга» в начале матча не стала сюрпризом, скорее мы подбирали темп игры, они очень высокий задали, и мы какое-то время не могли поймать», – сказал Прохоркин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
