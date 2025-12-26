Геннадий Величкин: «Нельзя говорить, что Разин – лучший тренер в истории «Металлурга». У нас были и Белоусов, и Морис»

Геннадий Величкин высказался о новом контракте Разина.

Бывший вице-президент «Металлурга » Геннадий Величкин отреагировал на новость о продлении клубом контракта с главным тренером Андреем Разиным .

Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года и выиграл вместе с командой Кубок Гагарина в 2024 году.

«Нельзя говорить, что Разин – лучший тренер в истории «Металлурга». У «Металлурга» большая история, и тренеров было огромное количество. У нас были и Валерий Белоусов , и Пол Морис.

А что касается того, правильно продлили контракт или нет, – это все решается по результату. Пока результат есть, и он достаточно неплохой. Да, в прошлом году команда ничего не добилась, но это нормально. Так бывает: у нас много команд, и не может одна команда постоянно выигрывать. Это не ЦСКА советского времени», – сказал Величкин.