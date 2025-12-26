  • Спортс
Овечкин получил 0,3% голосов россиян в опросе на звание человек года-2025, Путин – 33%, Трамп – 4%, Лавров, Долина и Маск – по 1%. 35% не назвали никого (Russian Field)

Александр Овечкин получил 0,3% голосов в опросе на звание человек года-2025.

Александр Овечкин вошел в список претендентов на звание человек года-2025 по версии россиян.

Это следует из результатов опроса Russian Field.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 10-16 декабря, в нем приняли участие 1600 респондентов. Их просили ответить на вопрос: «Какого человека вы назвали бы человеком года-2025?»

В списке претендентов на звание человек года-2025 лидирует президент России Владимир Путин. Его имя назвали 33,3% респондентов.

На втором месте идет президент США Дональд Трамп с 4%. 8,4% россиян назвали человеком года себя или своих близких.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, народная артистка РФ Лариса Долина и бизнесмен Илон Маск получили по 1% голосов.

Имя форварда «Вашингтона» Александра Овечкина назвали 0,3% респондентов.

Большая часть опрошенных (35,4%) в целом затруднялись с ответом либо говорили, что не могут назвать никого.

Отмечается, что Путина чаще указывали респонденты 45+ лет, жители малых городов, ПГТ и сел, женщины, опрошенные без высшего образования.

Выбор Трампа более распространен среди жителей крупных и средних городов, мужчин, опрошенных в возрасте 30-44 лет, людей с высшим образованием, обеспеченных.

Никого не называли или затруднялись с ответом чаще жители крупных и средних городов, респонденты моложе 45 лет, малообеспеченные.

Опубликовано: Sports
Источник: Russian Field
