Овечкин получил 0,3% голосов россиян в опросе на звание человек года-2025, Путин – 33%, Трамп – 4%, Лавров, Долина и Маск – по 1%. 35% не назвали никого (Russian Field)
Александр Овечкин вошел в список претендентов на звание человек года-2025 по версии россиян.
Это следует из результатов опроса Russian Field.
Всероссийский телефонный опрос был проведен 10-16 декабря, в нем приняли участие 1600 респондентов. Их просили ответить на вопрос: «Какого человека вы назвали бы человеком года-2025?»
В списке претендентов на звание человек года-2025 лидирует президент России Владимир Путин. Его имя назвали 33,3% респондентов.
На втором месте идет президент США Дональд Трамп с 4%. 8,4% россиян назвали человеком года себя или своих близких.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, народная артистка РФ Лариса Долина и бизнесмен Илон Маск получили по 1% голосов.
Имя форварда «Вашингтона» Александра Овечкина назвали 0,3% респондентов.
Большая часть опрошенных (35,4%) в целом затруднялись с ответом либо говорили, что не могут назвать никого.
Отмечается, что Путина чаще указывали респонденты 45+ лет, жители малых городов, ПГТ и сел, женщины, опрошенные без высшего образования.
Выбор Трампа более распространен среди жителей крупных и средних городов, мужчин, опрошенных в возрасте 30-44 лет, людей с высшим образованием, обеспеченных.
Никого не называли или затруднялись с ответом чаще жители крупных и средних городов, респонденты моложе 45 лет, малообеспеченные.