Ги Буше: «Кажется, что по венам Окулова бежит лед, а не кровь. Он максимально спокоен. Прохоркина я называю Мистер давление, он всегда проявляет характер»

Ги Буше высказался об игре Николая Прохоркина и Константина Окулова.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об игре Николая Прохоркина и Константина Окулова.

Сегодня «Авангард» обыграл «Металлург» со счетом 2:1 по буллитам. Прохоркин забил в этом матче и забросил решающий буллит.

– Как вы переживаете во время буллитных серий?

–  Я просто их не смотрю. Выпускаю ребят, и дальше будь что будет. Здесь все зависит от них. И важно, чтобы сами игроки умели справляться с давлением. Это самое главное в таком моменте. Не сколько мастерство, столько способность действовать под большим давлением. И все трое наших парней, кто выходил бить буллиты, – больше мастера, которые действуют под давлением спокойно и хладнокровно.

Прохоркина я так и называю – Мистер давление. Он невероятно себя показывает, и в прошлом матче мы это видели. Он всегда проявляет характер. Это его большая черта.

Окулов. Кажется, что по его венам бежит лед, а не кровь. Он всегда спокоен максимально. Отлично видит площадку, может найти коридор для шайбы через трафик. Он классно позавчера разыграл в овертайме.

Потуральски под давлением наоборот заводится, ему это нравится. И все трое – тут не мастерство даже, а психология, благодаря этому они могут вытянуть любой момент. В тренерской карьере я видел много ребят, которые сильно действуют на буллитах, но не блистают по ходу матчей – за счет психологии.

–  Есть ли принципиальность для вас – закрывать Владимира Ткачева? Лучший бомбардир лиги набрал лишь одно очко в четырех матчах против «Авангарда».

–  Мы о Ткачеве на установке вообще не говорим. Только о сопернике как команде целиком. Я вообще не фанат выделять кого-то одного. Мы полностью сфокусированы на своих действиях как в обороне, так и в атаке. Ни разу мы не говорили ни о ком – ни о Ткачеве, ни о ком-то еще, – сказал Буше.

«Авангард» выиграл 11 из 13 последних матчей – сегодня 2:1 с «Металлургом» по буллитам. Команда Буше идет 2-й на Востоке

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
