Игорь Ларионов: «Говорю Заврагину на лавке: «Сними маску, чтобы видели твое лицо». И тут же в него сначала прилетела шайба, а потом – человек! Зава сказал, что больше снимать не будет»

Игорь Ларионов высказался о том, что Пинчук улетел за борт после хита Филлипса.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о том, что форвард минского «Динамо » Виталий Пинчук вылетел за пределы площадки после силового приема Маркуса Филлипса.

Пинчук упал на скамейку СКА и влетел в запасного вратаря армейцев Егора Заврагина .

– Вы пересмотрели момент, когда Пинчук улетел за борт после силового приема хоккеиста СКА?

– Буквально за полторы минуты до этого я сказал вратарю на лавке Заврагину: «Сними маску, это же не юношеский хоккей. Ты должен смотреть матч, чтобы видели твое лицо». И тут же в него сначала прилетела шайба, а потом – человек!

Во втором периоде я ему говорю: «Сними маску опять. Люди хотят видеть тебя по телевизору». Он: «Игорь Николаевич, нет. Меня уже чуть не снесло».

Такие момент бывают, и они украшают игру. Это попадет во все хайлайты дня, будет на «Матч ТВ ». Это часть игры. Мы не хотели никого обижать, жестко играть. Это получилось так, что человек улетел. Такое случается.

Я рад, что парень избежал травмы и продолжил играть. Но Зава сказал, что маску больше снимать не будет, даже на лавке, – сказал Ларионов.