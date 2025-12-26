Квартальнов об 1:4 от СКА: «Скептически отношусь к статистике, но она показала, что по движению у нас была самая-самая худшая игра. Бегать надо, бегать!»

Дмитрий Квартальнов высказался о поражении «Динамо» Минск от СКА.

Главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в матче против СКА (1:4).

– Очень слабый первый период. Очень много потерь и технического брака. Начинали бегать за шайбой, не было целостности. Здесь как‑то так…

Настрой – но что настраивать на хорошего соперника? Провели пару хороших матчей… Но нам еще, чтобы стать большой и солидной командой, надо научиться играть на своем состоянии.

Когда ты подустал, погулял и нужно было сыграть чуть проще. А мы перестали двигаться, делали очень много ошибок в средней зоне и дали сопернику просто заходить в зону, делать много непозволительных вещей.

– Первые три шайбы – следствие ошибок. Они откуда взялись?

– Если бы меня послушали правильно, то мы бы не доводили до этих вещей. Но мы сегодня были чуть‑чуть не теми, как мы хотим видеть команду. Сегодня было очень мало движения.

Я скептически отношусь к статистике. Но она показала, что по движению у нас была самая‑самая худшая игра. Бегать надо, бегать! – сказал Квартальнов.