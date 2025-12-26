Разин о новом контракте с «Металлургом»: «Не верьте тому, что пишут. Все было по-другому»

Андрей Разин высказался о новом контракте с «Металлургом».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о новом контракте с клубом на 2 года.

Сегодня «Металлург» уступил «Авангарду » по буллитам со счетом 1:2.

– Прокомментируйте подписание нового контракта с «Металлургом» до 2028 года. Долго ли шло обсуждение?

– Могу одно сказать: не верьте тому, что пишут. Все было по-другому.

– Вы с Владимиром Ткачевым специально отсматриваете матчи против «Авангарда»? Он набирает кучу очков против других соперников. А вот за четыре матча против Омска у него лишь один результативный пас.

– Вы как себе это представляете? Мы садимся с Володей, смотрим хоккей и его комментируем? Мы для всех показываем, как играет «Авангард».

Есть куча нарезок – наше давление, соперника, наш и их выход из-под давления, прохождение средней зоны, позиционная атака, большинство и меньшинство…

Вы что, думаете, мы с Вовкой это все смотрим, а потом хоккеистам показываем? У него только одно очко против «Авангарда»? Но впереди плей-офф, – сказал Разин.

