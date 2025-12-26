Ларионов о 4:1 с «Динамо» Минск: «Игра СКА была солидной, близка к нашему лучшему стандарту. Наш вратарь сыграл блестяще»

Игорь Ларионов высказался о победе СКА в матче с минским «Динамо».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе в матче с минским «Динамо» (4:1).

– Поздравляю болельщиков минского «Динамо» с наступающим Новым годом. А болельщиков СКА, команду и ребят поздравляю с победой.

Наперед говоря, поздравляю с 1000-м матчем в КХЛ своего земляка Дмитрия Квартальнова – это будет в воскресенье, а у него сегодня 999 матчей. Это большой путь тренера. Он неровный, сложный, интересный, нервный. Но человек отработал 1000 матчей в КХЛ, и это огромное достижение. Желаю удачи Квартальнову и, конечно же, побед.

– Вы акцентировали внимание на том, что «Динамо» выдает сильный старт? Потому что СКА с начала игры ничего не дал сделать минчанам.

– Конечно, мы готовились к этой игре. Понимали, что соперник играет очень сильно дома. У них дома 17 побед при лишь трех поражениях. Это солидный результат, и понятно почему – хорошая команда и хорошие болельщики. Ты не можешь плохо играть при такой аудитории.

Мне было приятно видеть, что наши ребята делали необходимые вещи – контроль шайбы, умение успокоить 15-тысячник, чтобы не дать этой волне прокатиться с самого начала. Чтобы избежать нервозности, и в этом смысле парни проявили хладнокровие.

Вратарь наш сыграл блестяще. Игра была с нашей стороны солидной. Всегда можно лучше, но она была близка к нашему лучшему стандарту, – сказал Ларионов.

СКА выиграл 6 из 8 последних матчей – сегодня 4:1 с «Динамо» Минск. Команда Ларионова идет 6-й на Западе