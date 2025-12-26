Форвард «Динамо» Минск Пинчук вылетел на скамейку СКА после хита Филлипса и упал на Заврагина

Пинчук после хита Филлипса упал на скамейку СКА и влетел в Заврагина.

Нападающий минского «Динамо » Виталий Пинчук вылетел за пределы площадки после силового приема защитника СКА Маркуса Филлипса. Инцидент произошел в 1-м периоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ. Пинчук после хита Филлипса упал на скамейку СКА и влетел в запасного вратаря армейцев Егора Заврагина . Игра завершилась победой СКА со счетом 4:1.