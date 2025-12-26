Форвард «Динамо» Минск Пинчук вылетел на скамейку СКА после хита Филлипса и упал на Заврагина
Пинчук после хита Филлипса упал на скамейку СКА и влетел в Заврагина.
Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук вылетел за пределы площадки после силового приема защитника СКА Маркуса Филлипса.
Инцидент произошел в 1-м периоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
Пинчук после хита Филлипса упал на скамейку СКА и влетел в запасного вратаря армейцев Егора Заврагина.
Игра завершилась победой СКА со счетом 4:1.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости