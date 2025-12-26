Ги Буше о «Металлурге»: «Их игроки небольших габаритов, им все время попадают по лицу, идут удаления. Когда ребята падают как в футболе, переигрывают – я такое не люблю»

Ги Буше о «Металлурге»: их хоккеисты небольших габаритов, легко падают.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше отметил, что «Металлург» часто играет в большинстве.

Сегодня «Авангард» победил «Металлург» со счетом 2:1 по буллитам.

– Мы этого соперника дважды обыграли на их льду. И хотелось повторить этот успех дома. В прошлый раз не получилось, хотя мы в равных составах их явно переигрывали. Но они тогда восемь раз играли в большинстве, и мы уступили на своем льду.

И каждый раз происходит одно и то же – «Металлург» гораздо чаще играет в большинстве, чем соперник, с кем бы они ни встречались. К тому же их хоккеисты небольших габаритов. Они маленькие, легко падают, им все время попадают по лицу, отсюда идут удаления. Поэтому «Металлург» за матч имеет пять, восемь, а то и десять попыток в большинстве. Мы это понимали, предупреждали об этом ребят.

У нас получилось грамотно играть в меньшинстве против топовой атакующей команды. Спасибо Дэйву Барру, который работает над этим компонентом. Игумнов был хорош, Маклауд , просто прекрасен Войнов …

В первом периоде мы действовали осторожно, даже чересчур. Но мы набирали ход и в третьем периоде выглядели однозначно лучше.

– Какое же решение против «Металлурга», чтобы они не получали так много большинства? А то «Авангард» может сыграть с уральцами в плей-офф.

– Плей-офф – это уже по-настоящему мужская игра. Там уже судят иначе. Это тот хоккей, который приятно видеть, который мне нравится. То, что я вижу сейчас, когда ребята падают как в футболе, излишне переигрывают даже – я такое не люблю.

Кто будет наш противник в плей-офф – мы не знаем. Не факт, что это будет «Металлург». Мы этого не знаем, а пока думаем только о следующем матче против «Лады». Каждый соперник в плей-офф – это вызов, и мы будем думать весной, как с этим справляться, – сказал Буше.

«Авангард» выиграл 11 из 13 последних матчей – сегодня 2:1 с «Металлургом» по буллитам. Команда Буше идет 2-й на Востоке