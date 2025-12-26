  • Спортс
Андрей Разин: «Толчинский все лучше и лучше понимает нашу модель. Ему надо как можно больше раскрепоститься. Он нашел свое место в составе, получает больше игрового времени»

Андрей Разин подвел итоги матча «Металлурга» с «Авангардом».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался после матча с «Авангардом» (1:2 Б).

– Хорошая игра. Хоть и мало голов, но достаточно голевых моментов. Хорошо вратари сыграли. Ничья – закономерный итог. Но по буллитам решилось не в нашу пользу. Это праздник для омских болельщиков, а у нас все впереди.

– Почему вашей команде не удалось реализовать большинство?

– Серебряков хорошо сыграл, как и у нас Сашка Смолин. Но не забили даже в пустые ворота. Что ж, бывает такое.

– Вы специально начали матч агрессивно? Был такой план?

– Вы только за «Авангардом» следите? Мы тоже всегда начинаем агрессивно. Стараемся играть в давление. В последнем матче против «Авангарда» мы бросили 60 раз в створ. Разве мы не агрессивно играли?

– Держали в голове, что Смолину удаются матчи против «Авангарда»?

– У нас всегда есть диалог с тренером по вратарям. Выбор пал сегодня на Смолина. Но это связано не только с тем, что он удачно играет или не удачно. Здесь все решает хоккей.

– Сергей Толчинский провел хороший матч в Челябинске, но сегодня снова не набрал очки. Как вы оцените его сезон?

– Вы фанат Сергея Толчинского? Он действительно сейчас все лучше и лучше понимает нашу модель. Скажем так, его лучшие качества мы пытаемся раскрыть. Ему сейчас надо как можно больше раскрепоститься.

Он нашел свое место в составе, получает больше игрового времени, потому что есть отдача не только в виде очков. Если человек набирает три очка, а в свои ворота привозит четыре – это не то, что хотелось бы видеть. А сейчас Сергей приносит много пользы, поэтому в составе. Забей он сегодня буллитик, и у нас было бы сосем другое настроение, – сказал Разин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
