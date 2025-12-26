СКА выиграл 6 из 8 последних матчей – сегодня 4:1 с «Динамо» Минск. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
СКА выиграл 6 из 8 последних матчей в КХЛ.
СКА обыграл минское «Динамо» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала для команды тренера Игоря Ларионова 6-й в 8 последних играх.
На данный момент СКА занимает 6-е место в таблице Запада с 45 очками в 37 матчах.
«Динамо» идет на 3-м месте на Западе с 53 баллами после 37 игр.
