«Авангард» выиграл 11 из 13 последних матчей – сегодня 2:1 с «Металлургом» по буллитам. Команда Буше идет 2-й на Востоке

«Авангард» выиграл 11 из 13 последних матчей в КХЛ.

«Авангард» обыграл «Металлург » (2:1 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Автором шайбы омского клуба стал Николай Прохоркин , он также забросил решающий буллит.

Команда тренера Ги Буше выиграла 11 из 13 последних матчей. На данный момент «Авангард » занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 53 очками после 37 матчей.

В составе «Металлурга» гол забил Люк Джонсон . Команда тренера Андрея Разина идет 1-й на Востоке и в общей таблице лиги с 60 баллами в 38 играх.