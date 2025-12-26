  • Спортс
  • «Авангард» выиграл 11 из 13 последних матчей – сегодня 2:1 с «Металлургом» по буллитам. Команда Буше идет 2-й на Востоке
«Авангард» выиграл 11 из 13 последних матчей – сегодня 2:1 с «Металлургом» по буллитам. Команда Буше идет 2-й на Востоке

«Авангард» выиграл 11 из 13 последних матчей в КХЛ.

«Авангард» обыграл «Металлург» (2:1 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Автором шайбы омского клуба стал Николай Прохоркин, он также забросил решающий буллит.

Команда тренера Ги Буше выиграла 11 из 13 последних матчей. На данный момент «Авангард» занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 53 очками после 37 матчей.

В составе «Металлурга» гол забил Люк Джонсон. Команда тренера Андрея Разина идет 1-й на Востоке и в общей таблице лиги с 60 баллами в 38 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
