Терещенко о ЦСКА: «Нужно донести до ребят тонкости организации, системы игры, которую Никитин хочет видеть. На это нужно время, процесс идет, все будет нормально»
Алексей Терещенко высказался об адаптации игроков ЦСКА к системе Никитина.
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об адаптации игроков ЦСКА к системе тренера Игоря Никитина.
На данный момент клуб идет на 7-м месте в таблице Запада с 43 очками в 40 матчах.
«Нужно донести до ребят тонкости организации, системы игры, которую Игорь Никитин хочет видеть от ребят. На это нужно время.
Это рабочий процесс, который идет. В этом плане, думаю, у ЦСКА все будет нормально», – сказал Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости