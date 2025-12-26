Терещенко о ЦСКА: «Нужно донести до ребят тонкости организации, системы игры, которую Никитин хочет видеть. На это нужно время, процесс идет, все будет нормально»

Алексей Терещенко высказался об адаптации игроков ЦСКА к системе Никитина.

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об адаптации игроков ЦСКА к системе тренера Игоря Никитина .

На данный момент клуб идет на 7-м месте в таблице Запада с 43 очками в 40 матчах.

«Нужно донести до ребят тонкости организации, системы игры, которую Игорь Никитин хочет видеть от ребят. На это нужно время.

Это рабочий процесс, который идет. В этом плане, думаю, у ЦСКА все будет нормально», – сказал Терещенко.