  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о «Металлурге»: «Они показывают стабильную игру, идут на 1-м месте. По всем признакам лидеры, фавориты. На Востоке команды соизмеряют себя с ними»
0

Плющев о «Металлурге»: «Они показывают стабильную игру, идут на 1-м месте. По всем признакам лидеры, фавориты. На Востоке команды соизмеряют себя с ними»

Плющев о «Металлурге»: они показывают стабильную игру, по всем признакам лидеры.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил выступление «Металлурга» в нынешнем сезоне.

На данный момент клуб занимает первое место в таблицах Востока и Фонбет Чемпионата КХЛ с 59 очками в 37 играх.

«Не рано ли называть «Металлург» главным фаворитом сезона? Почему же, можно так говорить. Они показывают стабильную игру, идут на первом месте. По всем признакам лидеры, фавориты.

На Востоке команды соизмеряют себя именно с «Металлургом», тогда как на Западе сплошная чехарда, и столь явного лидера не наблюдается», – сказал Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoВладимир Плющев
logoСоветский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Михайлов о Разине: «Он один из ведущих тренеров в нашем хоккее, прекрасно работает в «Металлурге». Продление контракта абсолютно закономерно»
вчера, 15:40
Гомоляко о новом контракте Разина: «Металлург» – фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. Тренер показывает результат и современный хоккей. Зачем ждать окончания сезона?»
вчера, 14:43
Новый контракт Разина, хаос вокруг «Трактора» и что по трансферам до дедлайна?
вчера, 13:38
Главные новости
Кубок Шпенглера. ХИФК играет со «Спартой», «Давос» против сборной NCAA
сегодня, 14:12Live
МЧМ-2026. Канада сыграет с Латвией, США против Швейцарии, Чехия встретится с Данией
41 минуту назад
Агент Овечкина о том, что Федоров пригласил игрока на церемонию выведения номера в «Детройте»: «Почетная история. Они дружат, вместе играли в «Вашингтоне». Ситуация понятна»
42 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Тампа» – с «Флоридой», «Рейнджерс» встретятся с «Айлендерс», «Вегас» примет «Колорадо»
сегодня, 11:01
КХЛ. «Ак Барс» играет с «Трактором», «Амур» победил «Барыс»
46 минут назадLive
Фетисов о бане России U20: «Только демоны могут исключать детей из международных соревнований. Хочется верить, что справедливость будет восстановлена и пацанам разрешат играть»
сегодня, 14:29
Мэттью Ткачак: «Кросби – в топ-3 игроков всех времен, он легко наберет 2000 очков в НХЛ. Макдэвид? Не думаю, что он доберется до 2000»
сегодня, 14:10
«Амур» победил «Барыс» в гостях – 4:1. Дорожко сделал 40 сэйвов
сегодня, 13:51
Бережной об АХЛ: «Игроки буквально убивают друг друга, драк очень много. Удивило, насколько здесь жесткий хоккей»
сегодня, 13:37
«Воздушных поцелуев он мне не шлет – это уже после игры». Как проживают дни матчей семьи игроков КХЛ?
сегодня, 13:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Андриевский о 4:1 с «Барысом»: «Амур» проявил мужской характер, молодцы. Все понимали важность игры, соперники находятся рядом в таблице»
57 минут назад
Форвард «Шанхая» Меркли об игре со СКА: «Битва за Санкт-Петербург. Мы полны энтузиазма при подготовке»
сегодня, 12:51
Косолапов о 7+6 за 9 игр в «Сибири»: «Со мной это впервые, такое даже не снилось. Стараюсь не зазнаваться – я провел только первые матчи в КХЛ»
сегодня, 11:30
Тингли о «Торонто»: «Нужно обменять Райлли, команде необходимы серьезные перемены. Треливинг должен понимать, что настало время для неприятного разговора»
сегодня, 10:11
Защитник Канады Парех о 7:5 с Чехией: «Мы были не на том уровне, на котором хотели. Нужно становиться лучше с каждой игрой»
сегодня, 09:11
Защитник «Шанхая» Сомерби о матче против СКА: «Они сейчас находятся ниже, чем обычно, но это будет дерби. Нам нужно быть готовыми»
сегодня, 07:57
Сушинский о новом контракте Разина: «Руководство «Металлурга» себя обезопасило, добра от добра не ищут. Команда на первом месте, хоккей качественный»
сегодня, 07:48
Мартон похлопал крагой по ягодицам форварда Чехии Новотны после своего гола в пустые ворота в матче МЧМ. Капитану Канады дали 2 минуты штрафа за неспортивное поведение
сегодня, 07:25Видео
Мышкин о прогрессе Моторыгина: «Вызов в сборную для вратаря крайне полезен. Он отлично сыграл на КПК, это отразилось и на его выступлениях в «Динамо»
сегодня, 06:58
Сериков о 4:3 с «Шанхаем»: «Ребята в «Дрэгонс» молодцы – борются. И у «Нефтехимика» похожий стиль, как мне кажется. Нахожусь в своей тарелке»
сегодня, 06:45