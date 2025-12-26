Плющев о «Металлурге»: «Они показывают стабильную игру, идут на 1-м месте. По всем признакам лидеры, фавориты. На Востоке команды соизмеряют себя с ними»

Плющев о «Металлурге»: они показывают стабильную игру, по всем признакам лидеры.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил выступление «Металлурга » в нынешнем сезоне.

На данный момент клуб занимает первое место в таблицах Востока и Фонбет Чемпионата КХЛ с 59 очками в 37 играх.

«Не рано ли называть «Металлург» главным фаворитом сезона? Почему же, можно так говорить. Они показывают стабильную игру, идут на первом месте. По всем признакам лидеры, фавориты.

На Востоке команды соизмеряют себя именно с «Металлургом», тогда как на Западе сплошная чехарда, и столь явного лидера не наблюдается», – сказал Плющев.