Михайлов о Разине: «Он один из ведущих тренеров в нашем хоккее, прекрасно работает в «Металлурге». Продление контракта абсолютно закономерно»

Михайлов о новом контракте Разина: он один из ведущих тренеров в нашем хоккее.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о новом контракте Андрея Разина с «Металлургом ».

Соглашение рассчитано на 2 года.

«Разин прекрасно работает в «Металлурге». Команда показывает интересный, содержательный хоккей.

Продление контракта абсолютно закономерно. Я был бы удивлен, если бы этого не произошло.

На сегодняшний день он один из ведущих тренеров в нашем хоккее», – сказал Михайлов.