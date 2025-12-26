Михайлов о Разине: «Он один из ведущих тренеров в нашем хоккее, прекрасно работает в «Металлурге». Продление контракта абсолютно закономерно»
Михайлов о новом контракте Разина: он один из ведущих тренеров в нашем хоккее.
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о новом контракте Андрея Разина с «Металлургом».
Соглашение рассчитано на 2 года.
«Разин прекрасно работает в «Металлурге». Команда показывает интересный, содержательный хоккей.
Продление контракта абсолютно закономерно. Я был бы удивлен, если бы этого не произошло.
На сегодняшний день он один из ведущих тренеров в нашем хоккее», – сказал Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
