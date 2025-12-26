Третьяк об Овечкине: «Хоккей – национальный спорт в России, в этом году его популярность выросла. Александр приложил для этого много усилий, он достоин звания лучшего спортсмена 2025-го»
Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достоин звания лучшего российского спортсмена 2025 года.
В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент в активе россиянина 911 шайб.
«Овечкин не просто легендарный хоккеист. Он лицо российского и мирового спорта. Великое достижение, которого он добился в 2025 году, навсегда вошло в историю, об этом будут вспоминать и говорить еще очень долго.
Александр стал победителем великой погони за рекордом Уэйна Гретцки и первым в истории забросил 900 шайб в лиге. Но самое главное – Александр вносит огромный и ценный вклад в развитие и популяризацию хоккея.
Хоккей – национальный вид спорта в России, и в этом году его популярность только выросла. Овечкин приложил для этого много усилий, как минимум по этой причине он достоин звания лучшего спортсмена 2025 года», – сказал Третьяк.