  Нарделла о жизни в России: «Нижний Новгород – красивый и интересный город. Нравится гулять по нему, любоваться видами слияния рек Оки и Волги. Мне очень понравилась русская баня»
Нарделла о жизни в России: «Нижний Новгород – красивый и интересный город. Нравится гулять по нему, любоваться видами слияния рек Оки и Волги. Мне очень понравилась русская баня»

Бобби Нарделла поделился впечатлениями от жизни в Нижнем Новгороде.

Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла поделился впечатлениями от жизни в Нижнем Новгороде.

Американец перешел в «Торпедо» в минувшее межсезонье.

«КХЛ по качеству игры известна как одна из сильнейших в мире. Для меня было большим испытанием в нее попасть и посмотреть, на что она похожа.

Когда мои друзья, которые играют в других лигах по всей Европе, спрашивают, как у меня дела, я им отвечаю, что мне все нравится. Рассказываю, что у нас хорошая команда и куча хороших парней в раздевалке. И добавляю, что если кто-то хочет приехать в Россию, то посмотрите на меня – я с удовольствием здесь живу и играю, КХЛ – отличная лига.

Нижний Новгород – красивый и интересный город. Мне нравится гулять по нему и, конечно, любоваться прекрасными видами слияния рек Оки и Волги. Мне очень понравилась русская баня. Впервые я в ней побывал вместе с командой во время летних сборов. Баня – это часть местной культуры», – сказал Нарделла.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
