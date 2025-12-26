Нарделла о жизни в России: «Нижний Новгород – красивый и интересный город. Нравится гулять по нему, любоваться видами слияния рек Оки и Волги. Мне очень понравилась русская баня»
Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла поделился впечатлениями от жизни в Нижнем Новгороде.
Американец перешел в «Торпедо» в минувшее межсезонье.
«КХЛ по качеству игры известна как одна из сильнейших в мире. Для меня было большим испытанием в нее попасть и посмотреть, на что она похожа.
Когда мои друзья, которые играют в других лигах по всей Европе, спрашивают, как у меня дела, я им отвечаю, что мне все нравится. Рассказываю, что у нас хорошая команда и куча хороших парней в раздевалке. И добавляю, что если кто-то хочет приехать в Россию, то посмотрите на меня – я с удовольствием здесь живу и играю, КХЛ – отличная лига.
Нижний Новгород – красивый и интересный город. Мне нравится гулять по нему и, конечно, любоваться прекрасными видами слияния рек Оки и Волги. Мне очень понравилась русская баня. Впервые я в ней побывал вместе с командой во время летних сборов. Баня – это часть местной культуры», – сказал Нарделла.