Яруллин может вернуться в состав «Ак Барса» после Нового года. Защитник тренируется на льду после разрыва «крестов» в сентябре («СЭ»)
По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин близок к возвращению в состав команды.
В сентябре он порвал крестообразные связки колена. Сообщалось, что он полностью пропустит регулярный чемпионат.
«Яруллин уже тренируется на льду, так что его возвращение в строй возможно после Нового года. Все дело в новых методиках восстановления – Яруллин начал работать с тренером «Ак Барса» по физподготовке Брэндоном Бови уже через несколько дней после операции.
При этом раньше травмированную ногу рекомендовали не нагружать в течение месяца – соответственно, после этого нужно было заново закачивать мышцы», – говорится в сообщении.
Князев о корпоративе «Ак Барса»: «Ведущий классный, конкурсы интересные. Хорошо провели время, ментально разгрузились»