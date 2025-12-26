Сергей Гомоляко: «Металлург» – фаворит в борьбе за Кубок Гагарина.

Бывший спортивный директор «Металлурга » Сергей Гомоляко прокомментировал новый контракт Андрея Разина . Соглашение тренера с магнитогорским клубом рассчитано на 2 года.

– Продление контракта с Разиным меня не удивило. Зачем ждать окончания сезона? Понятно, можно сказать, что неизвестно, как он закончится, но Разин показывает результат, он выиграл с командой Кубок Гагарина, сейчас идет на первом месте в таблице. При этом «Металлург» под его руководством показывает современный хоккей, который нравится болельщикам. Зачем искать кого‑то, если под рукой есть такой классный специалист?

– Андрей Разин – один из лучших тренеров России на данный момент?

– Естественно, и он это доказал еще работой в «Северстали », в «Металлурге». Повторюсь, непонятно, как закончится этот сезон, но «Металлург» – фаворит номер один в борьбе за Кубок, – сказал Гомоляко.

