Форвард «Авангарда» Фьоре пропустит 3 игры из-за перелома пальца

Форвард «Авангарда» Фьоре пропустит три игры из-за перелома пальца.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше заявил, что Джованни Фьоре не сыграет в ближайших матчах из-за травмы.

«На протяжении последних игр Джованни играл с травмой, у него сломан палец. Его повреждение заживает не так быстро, как нам хотелось бы, поэтому он пропустит ближайшие три игры.

У нас все игроки готовы выйти на лед, поэтому мы можем быть терпеливыми в вопросе восстановления игроков. Мартынов был готов сыграть в прошлом матче, но мы также решили его поберечь», – сказал Буше .

В текущем сезоне на счету Фьоре 13 (4+9) очков в 36 матчах при полезности «плюс 7». Он лидер клуба среди форвардов по силовым приемам – 89.

