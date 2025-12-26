Форвард «Авангарда» Фьоре пропустит 3 игры из-за перелома пальца
Форвард «Авангарда» Фьоре пропустит три игры из-за перелома пальца.
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что Джованни Фьоре не сыграет в ближайших матчах из-за травмы.
«На протяжении последних игр Джованни играл с травмой, у него сломан палец. Его повреждение заживает не так быстро, как нам хотелось бы, поэтому он пропустит ближайшие три игры.
У нас все игроки готовы выйти на лед, поэтому мы можем быть терпеливыми в вопросе восстановления игроков. Мартынов был готов сыграть в прошлом матче, но мы также решили его поберечь», – сказал Буше.
В текущем сезоне на счету Фьоре 13 (4+9) очков в 36 матчах при полезности «плюс 7». Он лидер клуба среди форвардов по силовым приемам – 89.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
