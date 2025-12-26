Князев о корпоративе «Ак Барса»: «Ведущий классный, конкурсы интересные. Хорошо провели время, ментально разгрузились»
Защитник «Ак Барса» Артемий Князев оценил корпоративную вечеринку казанского клуба.
«Отличный корпоратив. Хорошо провели с ребятами время, мне очень понравилось: пообщались, посмеялись, ментально разгрузились.
Ведущий классный, конкурсы интересные», – отметил Князев.
