Князев о корпоративе «Ак Барса»: «Ведущий классный, конкурсы интересные. Хорошо провели время, ментально разгрузились»

Князев о корпоративе «Ак Барса»: ведущий классный, конкурсы интересные.

Защитник «Ак Барса » Артемий Князев оценил корпоративную вечеринку казанского клуба.

«Отличный корпоратив. Хорошо провели с ребятами время, мне очень понравилось: пообщались, посмеялись, ментально разгрузились.

Ведущий классный, конкурсы интересные», – отметил Князев.

