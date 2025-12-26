5

ЦСКА расторг контракт с Фатеевым. Форвард не играл в этом сезоне из-за травмы

ЦСКА расторг контракт с Егором Фатеевым.

ЦСКА расторг договор с 28-летним Егором Фатеевым по соглашению сторон.

Форвард не играл в этом FONBET чемпионате КХЛ из-за травмы. В прошлом сезоне на его счету 46 матчей с учетом плей-офф и 11 (7+4) очков.

«Всего за ЦСКА он сыграл в 78 матчах и набрал 15 (9+6) очков. Благодарим Егора за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Никитин о Спронге: «А что с ним? Я просто новостей не знаю, если бы они были, я бы знал. А сплетни комментировать не собираюсь»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
