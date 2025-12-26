Переводчица «Авангарда» о Хартли: «Называет меня «русский сестра». Обидно, что не дочь – он все-таки постарше. Боб сказал: когда буду писать биографию, там будет страничка о тебе»

Переводчица «Авангарда» о Хартли: называет меня «русский сестра».

Переводчица «Авангарда » Наталья Коваленко рассказала о взаимоотношениях с бывшим тренером команды Бобом Хартли . Он работал в омском клубе с 2018 по 2022 год.

– Мы слышали, что Боб Хартли называет тебя «русской сестрой».

– Если точнее – «русский сестра».

– Откуда это пошло?

– Не знаю, немного обидно, что не дочь, он все-таки постарше, ха-ха. Но вообще – наверное, это связано с моим отношением к их прекрасной семье. Жене Боба не совсем подходил наш климат, у нее были проблемы со здоровьем. И мы очень много времени проводили вместе, старались ей помочь. И, наверное, та забота, которую проявлял клуб и я от лица клуба, его приятно удивили. Он ценил это.

Однажды Боб сказал: когда я буду писать биографию, там будет страничка о тебе, Наташа. Мне стало так приятно, что в книге важного хоккейного тренера будет кусочек про Наташу из «Авангарда».

– У тебя есть понимание, почему именно с Бобом получилось так подружиться?

– Мне кажется, у меня не было тех, с кем не получалось дружить.

– Но именно Боб отзывается о тебе с особой теплотой.

– В этом сезоне к нам приехал Эндрю Потуральски , я его совсем не знала. А он: привет, мне про тебя Алекс Бродхерст (играл в «Авангарде» сезон-2022/23, сейчас – в «Амуре» – Спортс’’) много хорошего рассказывал.

Это греет душу, хотя я не стараюсь быть хорошей, я такая, какая есть. Ничего из себя не выдавливаю, – сказала Коваленко в интервью Спортсу’‘ .

