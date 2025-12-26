Агент Бурдасова: «Обратились в «Ладу», чтобы нам расторгли контракт. Хотелось бы устроиться в клуб, который будет в плей-офф»
Агент Бурдасова: обратились в «Ладу», чтобы нам расторгли контракт.
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Антона Бурдасова, прокомментировал уход игрока из «Лады».
Сегодня тольяттинский клуб объявил о расторжении договора с 34-летним форвардом по соглашению сторон.
– Мы обратились в «Ладу», чтобы нам расторгли контракт. Сейчас команда не попадает в плей-офф, и пока время есть, хотелось бы устроиться в клуб, который будет в плей-офф.
– Есть уже какие-то варианты?
– Варианты есть, обращения есть. «Ладе» уже тяжело будет попасть в плей-офф, и все равно там будут больше наигрывать молодых. Поэтому посоветовались с руководителями клуба и пришли к такому решению, – сказал Бабаев.
Бурдасов стал игроком тольяттинской команды 29 октября. На его счету 3+2 за 16 матчей при полезности «минус 9».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости