  Фролов о детском хоккее в США: «Родители тратят в районе 45 000 долларов за сезон на 13-летнего ребенка. Все на коммерческой основе, им приходится непросто»
7

Фролов о детском хоккее в США: «Родители тратят в районе 45 000 долларов за сезон на 13-летнего ребенка. Все на коммерческой основе, им приходится непросто»

Чемпион мира Александр Фролов прокомментировал расходы родителей в США на детский хоккей. Последние пять лет экс-игрок сборной России тренирует детей в Лос-Анджелесе.

– Сколько стоит отдать ребенка в хоккей в Лос-Анджелесе?

– Зависит от уровня, на каком он играет. Но это дорого. Если возьмем детей в 13 лет, и уровень ААА (высший уровень детского хоккея в США – Спортс’‘), то, наверное, родители тратят где-то в районе 40 тысяч долларов за сезон. Сюда включаем и перелеты на выездные матчи.

Может быть дороже, если брать еще весенние и летние подкатки, турниры. Получается в районе плюс-минус 45 тысяч долларов.

– Недешево даже для Калифорнии.

– Очень недешево. Это большой минус, когда у тебя нет никаких дотаций, и все на коммерческой основе. Родителям приходится непросто, – сказал Фролов.

Фролов о зарплатах детских тренеров в США: «200 000 долларов в год можешь спокойно зарабатывать, если ты востребован. Это выше средней зарплаты – 75-80 тысяч в год»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
