Гизатуллин о 2:4 от «Сибири»: «У «Адмирала» есть ребята, которые просто согласились с тем, что есть – этого не должно быть. Стыковые матчи нужно вывозить на характере»

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин прокомментировал поражение команды от «Сибири» (2:4) в матче FONBET КХЛ.

– Нам сегодня не хватало свежести. Отсюда такое начало. Соперник был на полшага впереди нас, реализовал свои моменты. Но даже в такой игре нужно забивать. Мы больше двух шайб в последнее время не можем забить.

Конечно, такие стыковые матчи нужно вывозить на характере. Тяжело, но нужно работать, не мириться с этим. И тогда кто везет, тому везет – есть такая пословица. Не скажу, что все, но есть ребята, которые просто согласились с тем, что есть. Этого не должно быть.

– Как вы прокомментируете первые три гола? Они просто под копирку.

– Да, первый гол это просто невнимательность игроков. Они держали соперника перед собой на контратаке и просто смотрели за владеющим шайбой. И на полметра не успели. Потом – невынужденное удаление в средней зоне, за что соперник нас наказал. Третий гол – неправильно сыграл наш защитник в зоне обороны. Отсюда гости остались «2 в 1» и решили.

У нас были примерно такие же моменты, но соперник свои реализовал, а мы – нет. Знаете, нам немного не хватало резкости, – сказал Гизатуллин.

Люзенков о 4:2 с «Адмиралом»: «Матчи получаются от ножа, мы вместе идем внизу таблицы. Здорово, что «Сибирь» забила первой и неплохо оборонялась»

