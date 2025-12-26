Шевченко о новом контракте Разина: «Одна команда из Санкт-Петербурга особенно старалась завлечь тренера. «Металлургу» надо было опередить конкурентов»

Шевченко о новом контракте Разина: «Металлургу» надо было опередить конкурентов.

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко прокомментировал новый контракт Андрея Разина с «Металлургом ». Соглашение с тренером рассчитано на 2 года.

«Не удивляйтесь тому, что договор со специалистом заключили так рано, а результаты нынешнего сезона не будут приняты во внимание. Надо было опередить конкурентов.

Рассказывают, что в клубе поспешили с новым контрактом, так как у конкурентов появился большой интерес к тренеру. И некоторые были готовы пойти на разные уступки, чтобы завлечь специалиста. Особенно старалась одна команда из Санкт-Петербурга, где хоть и отличный состав, но результаты пока не самые лучшие.

Но насколько это правда? В былые времена СКА не пожалел бы никаких денег и перебил любое предложение, не задумываясь. Сейчас же все не так», – написал Шевченко.

