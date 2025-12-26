  • Спортс
Люзенков о 4:2 с «Адмиралом»: «Матчи получаются от ножа, мы вместе идем внизу таблицы. Здорово, что «Сибирь» забила первой и неплохо оборонялась»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал гостевую победу над «Адмиралом» (4:2) в матче FONBET КХЛ.

«Готовились к этой игре мы серьезно. Понятно, что и соперник готовился аналогично. Мы вместе идем внизу таблицы, поэтому наши матчи получаются от ножа. Думаю, мы хорошо изучили друг друга, потому каждая ошибка чревата голом.

Здорово, что мы первыми забили, повели в счете. Немножко у нас большинство не получилось, можно было сработать получше. Но ничего страшного. Забили один гол – хорошо. И неплохо ребята оборонялись. Это были ключевые моменты», – сказал Люзенков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
