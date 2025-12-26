«Лада» расторгла контракты с Бурдасовым и Белоусовым. Форварды пришли в клуб в октябре
«Лада» расторгла контракты с форвардами Антоном Бурдасовым и Георгием Белоусовым по соглашению сторон.
«Мы благодарим Георгия и Антона за игру, желаем успешного продолжения карьеры!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Белоусов подписал договор с «Ладой» 7 октября. Он провел 20 матчей и набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 3».
Бурдасов стал игроком тольяттинской команды 29 октября. На его счету 3+2 за 16 матчей при полезности «минус 9».
«Лада» занимает последнее место в сводной таблице FONBET чемпионата КХЛ, набрав 25 очков за 38 игр.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
