«Лада» расторгла контракты с Бурдасовым и Белоусовым. Форварды пришли в клуб в октябре

«Лада» расторгла контракты с Бурдасовым и Белоусовым.

«Лада » расторгла контракты с форвардами Антоном Бурдасовым и Георгием Белоусовым по соглашению сторон.

«Мы благодарим Георгия и Антона за игру, желаем успешного продолжения карьеры!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Белоусов подписал договор с «Ладой» 7 октября. Он провел 20 матчей и набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 3».

Бурдасов стал игроком тольяттинской команды 29 октября. На его счету 3+2 за 16 матчей при полезности «минус 9».

«Лада» занимает последнее место в сводной таблице FONBET чемпионата КХЛ, набрав 25 очков за 38 игр.

