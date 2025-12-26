Фетисов не верит в допуск хоккеистов в 2026-м: «Рекомендации МОК не работают – саночников не пустили в Латвию. В Европе наращивают напряженность к России. Хотя бы детей верните»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что не верит в допуск российских хоккеистов на международные соревнования в 2026 году.
– А какие к этому предпосылки? Рекомендации МОК? Ну, саночников не пустили в Латвию, пожалуйста, рекомендации не работают, куча всяких ситуаций.
Я не верю, потому что в Европе сегодня наращивают эскалацию и напряженность по отношению к России, а в Международной федерации хоккея (ИИХФ) в основном европейцы рулят всеми проблемами, вопросами. Я не верю! Что, у нас влияние там есть? И кто этими проблемами занимается, я не знаю.
– Юношеские сборные тоже не будут допущены?
– Насчет этого не знаю.
– Больше ли здесь шансов вернуться?
– Это вообще за пределами человеческого сознания, детей решили наказывать ни за что, хотя бы детей верните, – сказал Фетисов.
