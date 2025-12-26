Фетисов не верит в допуск хоккеистов в 2026-м: «Рекомендации МОК не работают – саночников не пустили в Латвию. В Европе наращивают напряженность к России. Хотя бы детей верните»

Фетисов не верит в допуск хоккеистов в 2026-м: рекомендации МОК не работают.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что не верит в допуск российских хоккеистов на международные соревнования в 2026 году.

– А какие к этому предпосылки? Рекомендации МОК? Ну, саночников не пустили в Латвию, пожалуйста, рекомендации не работают, куча всяких ситуаций.

Я не верю, потому что в Европе сегодня наращивают эскалацию и напряженность по отношению к России, а в Международной федерации хоккея (ИИХФ ) в основном европейцы рулят всеми проблемами, вопросами. Я не верю! Что, у нас влияние там есть? И кто этими проблемами занимается, я не знаю.

– Юношеские сборные тоже не будут допущены?

– Насчет этого не знаю.

– Больше ли здесь шансов вернуться?

– Это вообще за пределами человеческого сознания, детей решили наказывать ни за что, хотя бы детей верните, – сказал Фетисов.

Латвия запретила въезд спортсменам из России перед этапом Кубка мира по санному спорту в Сигулде

Вяльбе назвала Фетисова голосом года: «Объективный человек с пониманием процессов, происходящих в спорте»