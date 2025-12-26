«Лада» рассталась с Кокоревым по соглашению сторон. Тренер отвечал за работу с защитниками
«Лада» рассталась с Дмитрием Кокоревым.
«Лада» расторгла контракт с Дмитрием Кокоревым по соглашению сторон. Тренер отвечал за работу с защитниками.
«Мы желаем Дмитрию Александровичу всего самого наилучшего, спасибо за работу!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады».
Тольяттинский клуб занимает последнее место в сводной таблице FONBET чемпионата КХЛ, набрав 25 очков за 38 игр.
Десятков после 1:6 от «Трактора»: «Благодарю всех, кто остался на трибунах, глядя на эту вакханалию. Видит бог, я не хотел, чтобы это происходило. Но терпеть и смотреть на безразличие…»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости