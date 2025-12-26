«Лада» рассталась с Кокоревым по соглашению сторон. Тренер отвечал за работу с защитниками

«Лада» рассталась с Дмитрием Кокоревым.

«Лада » расторгла контракт с Дмитрием Кокоревым по соглашению сторон. Тренер отвечал за работу с защитниками.

«Мы желаем Дмитрию Александровичу всего самого наилучшего, спасибо за работу!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады».

Тольяттинский клуб занимает последнее место в сводной таблице FONBET чемпионата КХЛ, набрав 25 очков за 38 игр.

Десятков после 1:6 от «Трактора»: «Благодарю всех, кто остался на трибунах, глядя на эту вакханалию. Видит бог, я не хотел, чтобы это происходило. Но терпеть и смотреть на безразличие…»