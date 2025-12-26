  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Лада» рассталась с Кокоревым по соглашению сторон. Тренер отвечал за работу с защитниками
1

«Лада» рассталась с Кокоревым по соглашению сторон. Тренер отвечал за работу с защитниками

«Лада» рассталась с Дмитрием Кокоревым.

«Лада» расторгла контракт с Дмитрием Кокоревым по соглашению сторон. Тренер отвечал за работу с защитниками.

«Мы желаем Дмитрию Александровичу всего самого наилучшего, спасибо за работу!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады».

Тольяттинский клуб занимает последнее место в сводной таблице FONBET чемпионата КХЛ, набрав 25 очков за 38 игр.

Десятков после 1:6 от «Трактора»: «Благодарю всех, кто остался на трибунах, глядя на эту вакханалию. Видит бог, я не хотел, чтобы это происходило. Но терпеть и смотреть на безразличие…»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
logoЛада
отставки
Дмитрий Кокорев
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Десятков о «Ладе»: «Как замороженные выходим на игру, боимся ошибиться – и ошибаемся. Не идет ни большинство, ни меньшинство. На тренировках получается, на матче – как отрезало»
вчера, 20:42
Десятков после 1:6 от «Трактора»: «Благодарю всех, кто остался на трибунах, глядя на эту вакханалию. Видит бог, я не хотел, чтобы это происходило. Но терпеть и смотреть на безразличие…»
вчера, 19:25
«Лада» проиграла 7 из 8 последних матчей – сегодня 1:6 от «Трактора». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
вчера, 17:38
Главные новости
КХЛ. СКА в гостях у «Динамо» Минск, «Шанхай» встретится с «Нефтехимиком», «Авангард» обыграл «Металлург», «Адмирал» уступил «Сибири»
4 минуты назадLive
Терещенко о ЦСКА: «Нужно донести до ребят тонкости организации, системы игры, которую Никитин хочет видеть. На это нужно время, процесс идет, все будет нормально»
9 минут назад
Кубок Шпенглера. «Фрибур» играет со «Спартой», сборная Канады встретится со сборной NCAA
24 минуты назадLive
Третьяк об Овечкине: «Хоккей – национальный спорт в России, в этом году его популярность выросла. Александр приложил для этого много усилий, он достоин звания лучшего спортсмена 2025-го»
36 минут назад
Нарделла о жизни в России: «Нижний Новгород – красивый и интересный город. Нравится гулять по нему, любоваться видами слияния рек Оки и Волги. Мне очень понравилась русская баня»
54 минуты назад
Яруллин может вернуться в состав «Ак Барса» после Нового года. Защитник тренируется на льду после разрыва «крестов» в сентябре («СЭ»)
сегодня, 14:56
МЧМ-2026. Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США встретятся с Германией, Канада против Чехии
сегодня, 14:54
Гомоляко о новом контракте Разина: «Металлург» – фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. Тренер показывает результат и современный хоккей. Зачем ждать окончания сезона?»
сегодня, 14:43
Форвард «Авангарда» Фьоре пропустит 3 игры из-за перелома пальца
сегодня, 14:28
ЦСКА расторг контракт с Фатеевым. Форвард не играл в этом сезоне из-за травмы
сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о «Металлурге»: «Они показывают стабильную игру, идут на 1-м месте. По всем признакам лидеры, фавориты. На Востоке команды соизмеряют себя с ними»
14 минут назад
Михайлов о Разине: «Он один из ведущих тренеров в нашем хоккее, прекрасно работает в «Металлурге». Продление контракта абсолютно закономерно»
27 минут назад
Князев о корпоративе «Ак Барса»: «Ведущий классный, конкурсы интересные. Хорошо провели время, ментально разгрузились»
сегодня, 14:14
Гизатуллин о 2:4 от «Сибири»: «У «Адмирала» есть ребята, которые просто согласились с тем, что есть – этого не должно быть. Стыковые матчи нужно вывозить на характере»
сегодня, 13:12
Люзенков о 4:2 с «Адмиралом»: «Матчи получаются от ножа, мы вместе идем внизу таблицы. Здорово, что «Сибирь» забила первой и неплохо оборонялась»
сегодня, 12:48
Алберга об увольнении тренера «Торонто» по большинству: «Чем он вообще занимался? Они даже никем его не заменили. Будро – очевидный вариант, но с ним никто не связывался»
сегодня, 11:42
Шипачев о Череповце: «У меня дача в одном комплексе с Бучневичем. В городе прошло мое детство – могли попасть мячом по стеклам машин, а потом прятались в подъездах»
сегодня, 10:58
Демидов и Хатсон катались на общественном катке Монреаля в Рождество
сегодня, 10:32
Жайлауов о легионерах в «Барысе»: «Они необходимы. Вы же понимаете уровень Казахстана. Было бы 30 элитных местных игроков, могли бы обходиться без иностранцев»
сегодня, 07:45
Рендулич об атмосфере в «Шанхае»: «Не буду лгать, все было не очень хорошо. Нужно просто оставить шум позади и начать играть в хоккей»
сегодня, 06:55