Переводчица «Авангарда» о русском языке у легионеров: «Спунер читает книги на русском, Фьоре очень хорошо говорит. Дети Буше не были в России, но изучают в онлайн-приложении»
Переводчица «Авангарда» Наталья Коваленко заявила, что некоторые легионеры клуба учат русский язык.
– Райан Спунер, насколько помним, очень сильно продвинулся в изучении русского языка.
– Он очень прилежно учил, прям занимался, до сих пор читает книги на русском. Есть же адаптированная литература для иностранцев. Он скромняжка, не расскажет, а я расскажу, что он молодец.
Или Даррен Дитц, который у нас не так долго играл, но прекрасно выучил язык. Конечно, ему помогла любовь – русскоязычная жена.
– А как так получилось? Это их личный позыв?
– Да. Райан, например, учил язык еще до «Авангарда». Джованни Фьоре очень хорошо понимает и говорит. Легионеры держат это в секрете, потому что знают – сразу начнут интервьюировать на русском. А когда ты говоришь на иностранном языке, большой риск сказать что-то не так. Конечно, они стесняются и не хотят афишировать.
Валери Сардин, возлюбленная Ги Буше, спортивная журналистка на телевидении, приехала в Россию, услышала какие-то фразы и сейчас занимается с детьми в Канаде, изучает русский в онлайн-приложении. Дети никогда не были в России, но им стало интересно. Сам Ги записывает новые слова и пользуется ими.
– Он говорил, что учит хотя бы три новых слова в день.
– Насколько я знаю, свой блокнотик он постоянно пополняет…
– Может уже сказать пару предложений на русском?
– Пока фразы, но прогресс есть.
– Спросим чуть иначе: может пойти в магазин и что-то купить на русском?
– Ему водитель помогает, но вообще он становится все более самостоятельным и русифицированным, – сказала Коваленко в интервью Спортсу’‘.
