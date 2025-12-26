Переводчица «Авангарда» о русском языке у легионеров: «Спунер читает книги на русском, Фьоре очень хорошо говорит. Дети Буше не были в России, но изучают в онлайн-приложении»

Переводчица «Авангарда» о русском языке у легионеров: Спунер читает на русском.

Переводчица «Авангарда » Наталья Коваленко заявила, что некоторые легионеры клуба учат русский язык.

– Райан Спунер, насколько помним, очень сильно продвинулся в изучении русского языка.

– Он очень прилежно учил, прям занимался, до сих пор читает книги на русском. Есть же адаптированная литература для иностранцев. Он скромняжка, не расскажет, а я расскажу, что он молодец.

Или Даррен Дитц, который у нас не так долго играл, но прекрасно выучил язык. Конечно, ему помогла любовь – русскоязычная жена.

– А как так получилось? Это их личный позыв?

– Да. Райан, например, учил язык еще до «Авангарда». Джованни Фьоре очень хорошо понимает и говорит. Легионеры держат это в секрете, потому что знают – сразу начнут интервьюировать на русском. А когда ты говоришь на иностранном языке, большой риск сказать что-то не так. Конечно, они стесняются и не хотят афишировать.

Валери Сардин, возлюбленная Ги Буше, спортивная журналистка на телевидении, приехала в Россию, услышала какие-то фразы и сейчас занимается с детьми в Канаде, изучает русский в онлайн-приложении. Дети никогда не были в России, но им стало интересно. Сам Ги записывает новые слова и пользуется ими.

– Он говорил, что учит хотя бы три новых слова в день.

– Насколько я знаю, свой блокнотик он постоянно пополняет…

– Может уже сказать пару предложений на русском?

– Пока фразы, но прогресс есть.

– Спросим чуть иначе: может пойти в магазин и что-то купить на русском?

– Ему водитель помогает, но вообще он становится все более самостоятельным и русифицированным, – сказала Коваленко в интервью Спортсу’‘ .

Она – «русский сестра» для «Авангарда» уже 12 лет: интервью с переводчицей Боба Хартли и Ги Буше