Шипачев о Череповце: «У меня дача в одном комплексе с Бучневичем. В городе прошло мое детство – могли попасть мячом по стеклам машин, а потом прятались в подъездах»

Вадим Шипачев: в Череповце живут моя мама и брат, там прошло мое детство.

Нападающий минского «Динамо » Вадим Шипачев рассказал о детстве в Череповце.

– Каким помните свой родной Череповец и как часто там бываете?

– В Череповце живут моя мама и брат, там же у меня дача – кстати, в одном комплексе с дачей Паши Бучневича . Бываю в городе достаточно часто, во многом благодаря матчам с «Северсталью » – получается, что приезжаю на выезд как домой. Всегда стараюсь увидеться с мамой и друзьями, а летом с удовольствием выбираюсь на дачу.

В Череповце прошло мое детство. Все было, как у обычных пацанов: гоняли в футбол, играли в хоккей, могли и по стеклам машин мячом попасть, а потом прятались в подъездах и бегали по стройкам, – сказал смеясь Шипачев.

