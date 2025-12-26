Фролов о зарплатах детских тренеров в США: «200 000 долларов в год можешь спокойно зарабатывать, если ты востребован. Это выше средней зарплаты – 75-80 тысяч в год»

Фролов о зарплате детских тренеров в США: можешь получать 200 000 долларов в год.

Чемпион мира Александр Фролов оценил зарплаты детских тренеров в США. Последние пять лет экс-игрок сборной России тренирует детей в Лос-Анджелесе.

«Это зависит от того, насколько ты успешный тренер и сколько ты работаешь. Нормальный тренер может зарабатывать, например, от 8 до 10 тысяч долларов в месяц. Есть более успешные тренеры, они зарабатывают больше.

Есть тренеры, которые зарабатывают в среднем, наверное, по 4-5 тысяч в месяц. Но если ты востребован, если ты можешь проводить свои программы, кемпы и так далее, то можешь зарабатывать нормальные деньги. Не миллион долларов, но можешь спокойно в районе 200 тысяч долларов в год.

Если брать среднюю зарплату по Америке, это, наверное, 75-80 тысяч в год, то это получается выше средней. При условии, что ты успешный специалист», – сказал Фролов.

Фролов о современном хоккее: «Он стал немножко глупее – понимание страдает. Молодые лентяйничают – хотят делать лакросс, а не читать игру. Но сейчас все катаются и бросают хорошо»