Демидов и Хатсон катались на общественном катке Монреаля в Рождество

Иван Демидов катался на общественном катке Монреаля в Рождество.

Хоккеистов «Канадиенс » Ивана Демидова и Лэйна Хатсона заметили на общественном катке Монреаля в день католического Рождества (25 декабря). Они катались рядом с детьми возле хоккейных ворот.

В текущем сезоне Демидов провел 37 матчей за «Монреаль» и набрал 30 (9+21) очков при полезности «0». На счету Хатсона 5+30 за 37 игр с полезностью «плюс 7».

