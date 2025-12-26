Демидов и Хатсон катались на общественном катке Монреаля в Рождество
Иван Демидов катался на общественном катке Монреаля в Рождество.
Хоккеистов «Канадиенс» Ивана Демидова и Лэйна Хатсона заметили на общественном катке Монреаля в день католического Рождества (25 декабря). Они катались рядом с детьми возле хоккейных ворот.
В текущем сезоне Демидов провел 37 матчей за «Монреаль» и набрал 30 (9+21) очков при полезности «0». На счету Хатсона 5+30 за 37 игр с полезностью «плюс 7».
