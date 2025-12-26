Каменский о новом контракте Разина: «Металлург» сделал ему подарок на Новый год. Все логично – он выигрывал Кубок Гагарина, команда сейчас на 1-м месте»
Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о новом контракте Андрея Разина с «Металлургом». Соглашение рассчитано на 2 года.
– Все логично – Разин выигрывал Кубок Гагарина, признавался лучшим тренером КХЛ, команда сейчас идет на первом месте. Можно только пожелать ему дальнейших успехов.
– Почему в середине сезона?
– Да просто клуб решил ему подарок сделать на Новый год. Не исключено, что тем самым «Металлург» хочет себя обезопасить. Руководство работает, были какие-то договоренности с тренером, видимо», – сказал Каменский.
