Овечкин показал фото с семьей на фоне елки
Александр Овечкин показал фото с семьей на фоне елки.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин показал фото с семьей на фоне елки.
Вместе с рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах на снимке рядом с елкой запечатлены жена Анастасия, мама Татьяна, а также сыновья Сергей и Илья.
25 декабря в США и во многих странах Европы отмечалось Рождество.
Колобков о рекорде Овечкина: «Какое отношение это имеет к нашему спорту? К канадскому, американскому – да. Александр вписал свое имя в историю коммерческой лиги»
