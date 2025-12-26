Александр Овечкин показал фото с семьей на фоне елки.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин показал фото с семьей на фоне елки.

Вместе с рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах на снимке рядом с елкой запечатлены жена Анастасия , мама Татьяна, а также сыновья Сергей и Илья.

25 декабря в США и во многих странах Европы отмечалось Рождество.

