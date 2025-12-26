  • Спортс
  • Мозякин о «Металлурге»: «Нравится хоккей Разина, это комбинационный стиль. Он пытается держать ту игру, которую мы показывали»
Сергею Мозякину нравится игровой стиль «Металлурга» при тренере Андрее Разине.

— В чем современный «Металлург», выигравший полтора года назад Кубок Гагарина и сейчас лидирующий в чемпионате КХЛ, сильнее и слабее «Магнитки» середины 2010-х годов, которая взяла два Кубка Гагарина с вами, Зариповым и Коваржем в качестве главного звена?

— Давайте не будем сравнивать. Все-таки это было уже десять лет назад. Хоккей каждый год меняется, постоянно появляются какие-то другие тенденции в игре. 

Мне нравится хоккей Разина, который он ставит «Магнитке». Тем, что это комбинационный стиль. Он пытается держать ту игру, которую мы показывали. Очень приятно следить за «Металлургом» в этом сезоне, – сказал экс-форвард «Металлурга», а ныне директор по развитию клуба.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
