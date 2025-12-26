Дмитрий Михайлов подвел итоги матча «Сочи» с «Северсталью».

Главный тренер «Сочи » Дмитрий Михайлов высказался после матча с «Северсталью» (3:4 ОТ).

– Хороший, скоростной, техничный, комбинационный хоккей. Четыре выхода в ноль. Вратарь соперника нас переиграл. Какие-то моменты из этих четырех реализуй, – и было бы легче. Инициатива, уверенность были бы с нами.

Снова проиграли в овертайме – это недоработка, потеря концентрации. В итоге взяли сегодня лишь одно очко.

– Похож ли матч был на то, когда вы играли в Сочи?

– По сценарию похож. Мы тоже проиграли в овертайме, взяв одно очко. Вратарь соперника был на высоте в дуэлях один в ноль.

– В чем ваш клуб мог еще добавить?

– Не пропустить третий гол. Взять два очка.

– Как оцените трехматчевый выезд?

– Понравилась первая встреча с «Барысом» – победа, хорошее качество игры. В Нижнем Новгороде команда была не похожа на себя. Мы серьезно поговорили. И сегодня отношение к делу, настрой, помощь друг другу, взаимодействие были видны на площадке. Но мы могли закончить матч и лучше, – сказал Михайлов.