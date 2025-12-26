Тренер «Сочи» Михайлов о 3:4 от «Северстали»: «Хороший, скоростной, комбинационный хоккей, 4 выхода в ноль. Вратарь соперника нас переиграл. Снова проиграли в овертайме – это недоработка»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался после матча с «Северсталью» (3:4 ОТ).
– Хороший, скоростной, техничный, комбинационный хоккей. Четыре выхода в ноль. Вратарь соперника нас переиграл. Какие-то моменты из этих четырех реализуй, – и было бы легче. Инициатива, уверенность были бы с нами.
Снова проиграли в овертайме – это недоработка, потеря концентрации. В итоге взяли сегодня лишь одно очко.
– Похож ли матч был на то, когда вы играли в Сочи?
– По сценарию похож. Мы тоже проиграли в овертайме, взяв одно очко. Вратарь соперника был на высоте в дуэлях один в ноль.
– В чем ваш клуб мог еще добавить?
– Не пропустить третий гол. Взять два очка.
– Как оцените трехматчевый выезд?
– Понравилась первая встреча с «Барысом» – победа, хорошее качество игры. В Нижнем Новгороде команда была не похожа на себя. Мы серьезно поговорили. И сегодня отношение к делу, настрой, помощь друг другу, взаимодействие были видны на площадке. Но мы могли закончить матч и лучше, – сказал Михайлов.