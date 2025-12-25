Вячеслав Козлов о 2:0 с «Локомотивом»: «После 1:7 в Минске ключевым стало то, что выстояли в меньшинстве. Старались сделать акцент на том, чтобы форварды помогали защитникам»

Вячеслав Козлов подвел итоги матча «Динамо» с «Локомотивом».

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после матча с «Локомотивом » (2:0).

В прошлом матче, 23 декабря, команда уступила в минскому «Динамо» со счетом 1:7.

– Хороший матч получился. В первом периоде могли забить и мы, и соперник. Второй период – «Локомотив» постоянно запирал нас в нашей зоне, но мы отоборонялись.

В третьем периоде игра шла до гола. Нам повезло, Антон Слепышев бросил и забил. Второй гол – все видели, хозяева в большинстве пытались поменять вратаря, неудачно.

Ребята хорошо восприняли мои просьбы. Мы проиграли 1:7 в Минске, у нас был неудачный матч. И после такого ключевым стало то, что мы выстояли в меньшинстве.

– Насколько вы делали акцент на оборону после разгрома в Минске?

– Мы такие голы тогда пропускали, они шли из-за ошибок. Сегодня старались сделать акцент на том, чтобы нападающие помогали защитникам, и нам приходилось бы меньше обороняться.

– Почему в третьем периоде перешли на игру в три звена?

– Артем Ильенко получил травму. Пришлось перейти на три звена. Мы стали дробить игру короткими сменами, более опытные хоккеисты выходили на лед.

– А что с Ильенко?

– Я думаю, что там ушиб. Но больше информации будет завтра, – сказал Козлов.

