Десятков о «Ладе»: «Как замороженные выходим на игру, боимся ошибиться – и ошибаемся. Не идет ни большинство, ни меньшинство. На тренировках получается, на матче – как отрезало»

Павел Десятков критически высказался об игре «Лады».

Главный тренер «Лады» Павел Десятков критически высказался об игре своей команды.

Сегодня «Лада» проиграла «Трактору» со счетом 1:6.

– Почему к середине чемпионата мы пришли к тому, что в игре «Лады» ничего не работает? Как достучаться до игроков?

– Будет неправильно кого-то обвинять в публичном пространстве. Удар я принимаю и держу. От этого я становлюсь сильнее. Хотя не всегда правильно принимать это на себя – за кого-то держать удары.

Переходить сейчас на индивидуальности не вижу смысла. Могу сказать лично о себе – я хотел доставить удовольствие и радость нашим болельщикам в заключительной домашней игре этого года. Но это все слова. Мы должны делами доказывать свое желание. Тут говорить сложно.

То, что не идет ни большинство, ни меньшинство… На тренировках получается. На игру выходит – как отрезало. Прям стопорится, и все. Как замороженные какие-то выходим на игру. Боимся ошибиться – и ошибаемся.

Да, давит груз ответственности. Но надо с этим справляться. Для этого вы и мастера, потому и находитесь на льду. Груз всегда будет лежать. И силен не тот, у кого все гладко – а кто через трудности проходит и получает такой опыт.

Знал бы ответ – жил бы не здесь, как в поговорке. А в Сочи. К сожалению, не все нам известно и понятно. Но некоторые вещи очевидны.

– Почему ваши игроки выглядят так слабо? Бывало такое в вашей карьере?

– Честно говоря, именно такого не было. Удавалось везде, где бы ни был, поправлять ситуацию. Но сегодня мне очень многое стало понятно. Именно сегодня. И эти вещи стали очевидны.

Мы не хотели их принимать и даже думать, что это может быть. Но этот матч показал, что это есть. И я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. А этого быть не должно.

За все отвечаю я, ответственность на мне. Видит бог, я не хотел этого допустить. Хоккейный клуб, наш город Тольятти, наши болельщики такого не заслуживают, – сказал Десятков. 

«Лада» проиграла 7 из 8 последних матчей – сегодня 1:6 от «Трактора». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
