Исаков о 2:3 от ЦСКА: «Одновременно с яркими эмоциями испытали еще и разочарование. Хочется вынести больше позитива, несмотря на поражение»

Алексей Исаков высказался о поражении «Торпедо» от ЦСКА.

Главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков высказался о поражении в матче против ЦСКА (2:3 ОТ).

«Сегодня такой матч, где одновременно с яркими эмоциями испытали еще и разочарование. Хочется вынести больше позитива, несмотря на поражение. Есть статистика, по которой мы, например, полностью переиграли ЦСКА в первом периоде, а есть счет, где мы проиграли.

Есть технические элементы, которые надо выполнять, когда ты находишься в убойной позиции. Мы понимали, что ЦСКА хорошо обороняется внизу, поэтому мы играли сверху. При этом два гола мы забили с пятака, с добивания. Это тоже хороший показатель.

Я доволен, что нашлись люди, которые там оказались и сделали свою работу. Мы понимали цену ошибок. И понимали, что своя и средняя зоны должны играться максимально просто», – сказал Исаков.