Корешков о 6:1 с «Ладой»: «Мы победили, это самое главное. С каждым матчем стараемся сыграть лучше, системнее, правильнее»
Евгений Корешков подвел итоги матча «Трактора» с «Ладой».
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался после матча с «Ладой» (6:1).
«Мы победили, это самое главное.
И второе: с каждым матчем мы стараемся сыграть лучше, системнее, правильнее», – сказал Корешков.
